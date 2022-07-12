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В администрации Красноярска рассказали о борьбе с пылью на улицах

Главная Общество
Красноярск
13:15 12 Июля 2022
красноярск, уборка
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Администрация Красноярска рассказала, как ведётся борьба с пылью на улицах. Ежедневно поливомоечные и вакуумно-уборочные машины тратят на уборку улиц до 500 кубических литров воды.

Асфальт сначала очищают механическими щетками, а потом поливомоечными или подметально-уборочными машинами в сочетании с мойкой. В труднодоступных местах эта обязанность ложится на плечи дорожных рабочих, которые очищают газоны, тротуары и ливневую канализацию.

Пыль с дорог убирается с помощью дорожных пылесосов. Техника на всех улицах города.

Фото: © vk.com/mp_satp

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