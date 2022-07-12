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В Красноярске состоялось обсуждение российско-армянского сотрудничества

Главная Общество
Красноярск
13:00 12 Июля 2022
губернатор, правительство, в красноярском крае, сотрудничество
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В Красноярске прошло обсуждение между представителями руководства Совета Федерации ФС РФ и Национального собрания Армении тем, связанных с развитием российско-армянского сотрудничества. В рамках обсуждения участники обсудили роль национальных диаспор в развитии экономических, образовательных и культурных связей между Россией и Арменией, включая межрегиональное взаимодействие. Также на заседании поговорили о сотрудничестве двух стран в рамках Европейского экономического союза, в том числе в сфере IT-технологий и ускорения темпов цифровизации. Глава Красноярского края Александр Усс в рамках заседания отметил, что на территории региона живут представители более 150 национальностей, которые вносят огромный вклад в развитие края. В крае проживают свыше 25 тысяч армян, которые хранят свои традиции, обогащая тем самым культуру края.

Александр Усс уверен, что проведение заседания межпарламентской комиссии будет большим событием в социально-политической жизни и позволит вывести совместное сотрудничество на новый уровень.

В Красноярске состоялось обсуждение российско-армянского сотрудничества

Представители обеих сторон заявили, что Россия и Армения имеют огромный потенциал для развития отношений и совместного сотрудничества. По словам зампредседателя Совета Федерации РФ Юрия Воробьева, перед проведением заседания участники убедились, что армяне в Красноярске живут не просто свободно, а они глубоко интегрированы в общество. Зампредседателя Национального Собрания Республики Армения Акоб Аршакян охарактеризовал прошедшее заседание продуктивным. В рамках мероприятия стороны поговорили об энергетической безопасности и товарообороте между странами. Акоб Аршакян сообщил, что Армения готова помогать по множеству направлений и хочет, чтобы были созданы совместные предприятия в России и Армении для использования потенциала этих стран.

 

Фото: © Александр Черных

 

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