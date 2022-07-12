Чемпионат по парашютному спорту пройдет в Красноярском крае 16-17 июля

В Красноярском крае на предстоящих выходных состоится региональный чемпионат по парашютному спорту. Соревнования будут проходить на базе Красноярского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России.

В рамках турнира спортсменам предстоит соревноваться в двух дисциплинах – точность приземления и акробатика групповая двойки. Отметим, что участвовать в турнире будут не только красноярские парашютисты, но и из Хакасии, а также Новосибирской области. Лучшие спортсмены войдут в сборную Красноярского края и примут участие в чемпионате Сибирского федерального округа. Добавим, что старт соревновательных прыжков – в 09:00. Церемония открытия пройдет в 10:00.

Фото: © kraysport.ru