Военный из Красноярского края вернулся домой из украинского плена

Военнослужащего из Красноярского края, который попал в плен во время спецоперации на Украине, вернули домой. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин.

«Благодаря общим усилиям в результате обмена наш военнослужащий из Красноярского края возвращён из плена домой. Выражаю особую благодарность Министерству обороны РФ, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и всем тем, кто принял участие в его судьбе», – пишет Швыткин.

Депутат уточняет, что солдат жив и находится со своими родными и близкими.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

