Жители Красноярска смогут увидеть Суперлуние 13 июля

Жители Красноярска в ночь со вторника на среду, которое пройдет с 12 на 13 июля, смогут увидеть Суперлуние. Красноярцы смогут наблюдать за «большой» Луной из своих окон. Однако запечатлеть это явление вряд ли удастся, так как синоптики ожидают в ночные часы облачную погоду.

Как пишет издание «НКК» со ссылкой на директора обсерватории университета им. Решетнева Сергея Веселкова, красноярцам также советуют «поохотиться» на серебристые облака. Это облака, которые являются наиболее высокими в атмосфере нашей планеты. Их можно увидеть только при освещении Солнцем. Также специалисты отмечают, что ровно через месяц в Красноярске можно будет увидеть метеорный поток Персеиды.

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