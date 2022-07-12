Празднование Дня города в Красноярске пройдет с 26 по 28 августа

Празднование Дня города в Красноярске состоится в конце августа. Мэр города Сергей Еремин уже подписал распоряжение о проведении праздничных мероприятий.



Отметим, что документ опубликовали в газете «Городские новости».

Согласно тексту документа, празднование Дня города будет проходить с 26 по 28 августа. Несмотря на то, что уже известны даты празднования Дня города, подробной программы праздника все еще нет. Ранее Sibnovosti писали о том, что 15 июля в Красноярске пройдет фестиваль хард-рока.

Фото: Никита Алексеев