В красноярском «Роевом ручье» выкармливают двух найдёнышей

В красноярском зоопарке «Роев ручей» выхаживают маленьких самочек марала и лося. Новорождённых копытных спасли жители региона.

«Жители села Огур услышали в зарослях деревьев писк, подошли ближе и увидели малышку. Инспекторы два дня патрулировали близлежащие места в поисках матери, но не нашли её. Тогда лосёнка доставили в „Роев ручей“, где её осмотрели ветеринары. Сейчас она находится под круглосуточным наблюдением», – рассказали в «Роевом ручье».

С разницей в день в парк попала и маленькая самочка марала. Её нашли туристы во время сплава в Березовском районе. По одной из версий мараленок мог отбиться от матери и потеряться.

Когда обе самочки вырастут, то, вероятно, останутся жить в парке флоры и фауны. Рождённые в природе, но выкормленные и выращенные людьми, они утратили страх к человеку, не научились чувствовать опасность, убегать и прятаться. Увидеть их можно в открытом вольере, неподалёку от вольера с верблюдами.

Сотрудники парка просят не приближаться к диким животным. Если же тем требуется помощь, не следует их трогать, брать на руки или забирать домой. О таких случаях следует сообщать в министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, где специалисты решат дальнейшую судьбу животных. Телефоны для связи +7 391 227-72-59, +7 391 266-82-90.

Фото: © vk.com/roevzoo