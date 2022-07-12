Уголовное дело об избиении 51-летней жительницы Красноярска на автопарковке передано в суд

В Красноярске прокуратурой было направлено в суд уголовное дело о нанесении 51-летней женщине побоев. Преступление было совершено на автопарковке в Центральном районе.

Согласно версии обвинения, все началось с того, что 15 мая этого года 64-летний красноярец на машине решил со второго ряда съехать с кольца по улицам Караульная – Шахтеров – 9 мая. В это время путь автомобилисту преградила пострадавшая, которая ехала на своем автомобиле по крайней правой полосе по кольцу.

Мужчина решил, что жительница Красноярска нарушает ПДД и не может проехать мимо съезда. В результате красноярец создал аварийную ситуацию, которую удалось избежать. Впоследствии недовольный водитель проехал за женщиной до автопарковки на Подзолкова и несколько раз ударил ее, а затем сбежал с места инцидента.

Фото: © Антон Денисов / РИА Новости