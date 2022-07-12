Жителям Советского района и Покровки отключат горячую воду 18 июля

В Красноярске в большинстве домов Советского района и в мкрн. Покровском на десять дней отключат горячую воду.

По официальной информации, отключение горячего водоснабжения связано с проведением ежегодных испытаний тепловых сетей ТЭЦ-3. Подобная проверка необходима для выявления слабых мест и повреждений на трубах, а также их ремонта в летний период.

Таким образом горячей воды не будет с 18 по 27 июля. При этом сроки отключения и подачи воды следует уточнять в УК. Дело в том, что часть жилищных организаций проводят работы на внутридомовых сетях.

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