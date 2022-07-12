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15 июля в красноярском «Кинодворике» покажут фильм «Он и она»

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Красноярск
10:45 12 Июля 2022
кинотеатры, кино, зрители, красноярск
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В Красноярске в Доме кино, который расположен на проспекте Мира, 88, с 17 июня по 26 августа проходят показы в популярном среди горожан формате «Кинодворика». Это уникальный проект кинотеатра, благодаря которому красноярцы могут насладиться просмотром фильма под открытым небом и на большом экране. Киносеансы проходят в сопровождении интерактивных развлекательных программ и выступлений музыкантов.

15 июля в «Кинодворике» состоится показ ленты «Он и Она». Это романтическая история повествует о начинающем писателе и его любимой женщине, чья случайная встреча в баре затянулась на 45 лет. История взаимоотношений между героями и их жизнь полна неурядиц, шокирующих открытий и столкновений. Режиссер фильма Николя Бедос создал французскую картину, которая рассказывает зрителям о радостях и разочарованиях разных периодов жизни, а также о муках творчества и трудностях любви. Вся история этой трагикомедии проходит на фоне бульваров Парижа. Также перед зрителями выступит музыкант Артур Романов.

Предварительные продажи билетов открыты на сайте Афиша. Также приобрести билеты можно в кассе Дома кино со скидкой (стоимость входного билета в день показа – 500 рублей). Начало программы в июле в 22:30, в августе – в 21:30.

Одним из информационных партнеров «Кинодворика» является «Сибирское Агентство Новостей». Перед началом показа пройдет розыгрыш призов от партнеров проекта - компании «Мясничий», доставки суши «СушиSell», сети пиццерий «Додо Пицца. Телефон кассы: 227-26-37.

Фото: © пресс-служба красноярского Дома Кино

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