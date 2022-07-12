Ергаки и Шушенское вошли в национальный туристический маршрут «Сибирские каникулы»

Природный парк «Ергаки» и музей-заповедник «Шушенское» вошли в национальный туристический маршрут «Сибирские каникулы». На днях обе точки маршрута посетила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Ергаки в Красноярском крае – это один из самых комфортных природных парков. Обустроенные экотропы, туристические базы, современные смотровые площадки. Саянские горы, живописная тайга, вековые кедры – ничто так не перезагружает, как сильнейшая энергетика природы» – отметила Зарина Догузова.

Кроме того, у подножия Саяно-Шушенской ГЭС было подписано соглашение о сотрудничестве в туристической сфере между Ростуризмом, Красноярским краем, республиками Хакасия и Тыва. Стороны будут способствовать развитию туристического потенциала регионов Енисейской Сибири, развивать необходимую для этого инфраструктуру и повышать качество услуг.

«В начале июля первые туристы отправились по новому национальному маршруту. Чтобы делать эти места доступнее, мы будем заниматься развитием современных отелей разного формата, инфраструктуры для активного отдыха на природе, созданием и дальнейшим обустройством маршрутов», - сообщила руководитель агентства по туризму Красноярского края Ольга Василенко.

Напомним, национальный туристический маршрут представили на Петербургском международном экономическом форуме. «Сибирские каникулы» включают в себя посещение музеев, смотровых площадок, рыбалку, походы, знакомство с культурно-историческим наследием и дикой природой. Общая протяжённость маршрута – 1244 километра.

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