В Иркутской области появится крупнейший в Сибири лесопитомник

В Иркутской области построят лесопитомник площадью 134,5 тыс. гектаров. Как сообщается в телеграм-канале правительства региона, в его теплицах планируется выращивать до 35 млн штук сеянцев хвойных деревьев в год.

Сопровождать строительство будут министерство лесного комплекса региона и Корпорация развития Иркутской области. Специалисты подберут подходящий для теплиц участок, где будут выращиваться сеянцы с закрытой корневой системой, подключат инфраструктуру к инженерным сетям, а также помогут в прохождении экспертизы.

Отметим, что лесопитомник станет 64 в регионе и крупнейшим в Сибири.

Фото: © РИА Новости / В. Селезнев