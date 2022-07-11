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В Иркутской области появится крупнейший в Сибири лесопитомник

Главная Общество
Красноярск
19:15 11 Июля 2022
иркутск, лес
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В Иркутской области построят лесопитомник площадью 134,5 тыс. гектаров. Как сообщается в телеграм-канале правительства региона, в его теплицах планируется выращивать до 35 млн штук сеянцев хвойных деревьев в год. 

Сопровождать строительство будут министерство лесного комплекса региона и Корпорация развития Иркутской области. Специалисты подберут подходящий для теплиц участок, где будут выращиваться сеянцы с закрытой корневой системой, подключат инфраструктуру к инженерным сетям, а также помогут в прохождении экспертизы.

Отметим, что лесопитомник станет 64 в регионе и крупнейшим в Сибири.

Фото: © РИА Новости / В. Селезнев

 
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