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Благоустройство пешеходного пространства вдоль улицы Вавилова завершат до конца августа

Главная Общество
Красноярск
18:00 11 Июля 2022
город, красноярск, мэр, администрация, благоустройство
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В Красноярске сейчас вовсю проводится благоустройство пешеходного пространства вдоль Вавилова (от Затонской до переулка Вузовский). Пешеходная зона будет выполнена в виде шахматной доски. Как отметил мэр города Сергей Еремин, участок работ с учетом обеих сторон улицы Вавилова составит более одного километра.

Запланированы работы по благоустройству были в минувшем году, когда стартовали первые экскурсии по Вавиловскому парковому кольцу. Работы планируется завершить до конца августа. Кроме того, планируется ремонт трех участков тротуаров Вавиловского паркового кольца. 

 

Фото: © t.me/eremin_krsk

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