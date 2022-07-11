Благоустройство пешеходного пространства вдоль улицы Вавилова завершат до конца августа

В Красноярске сейчас вовсю проводится благоустройство пешеходного пространства вдоль Вавилова (от Затонской до переулка Вузовский). Пешеходная зона будет выполнена в виде шахматной доски. Как отметил мэр города Сергей Еремин, участок работ с учетом обеих сторон улицы Вавилова составит более одного километра.

Запланированы работы по благоустройству были в минувшем году, когда стартовали первые экскурсии по Вавиловскому парковому кольцу. Работы планируется завершить до конца августа. Кроме того, планируется ремонт трех участков тротуаров Вавиловского паркового кольца.

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