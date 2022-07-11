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Минздрав России предлагает расширить QR-коды на все виды вакцин

Главная Общество
Красноярск
17:35 11 Июля 2022
красноярск, вакцинация, минздрав
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В России могут распространить опыт QR-кодов на другие виды вакцин. Как сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачёв, от опыта ковидных сертификатов не стоит отказываться, а наоборот расширить его на все прививки, чтобы россияне могли легко узнать, когда и отчего они вакцинировались.

«Многие, чтобы „вспомнить“, сдают дорогостоящие анализы, которые показывают наличие антител к той или иной инфекции», — подчеркнул замминистра.

Подобная база данных должна стать первым шагом к созданию единого цифрового медпрофиля пациента. По словам замминистра, медицинские электронные сервисы вышли в топ услуг по время пандемии, а их развитие стало приоритетными для Минздрава. 

«В современном мире всегда нужно быть готовыми к появлению нового вируса или инфекции. При этом у нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять», – отметил Пугачёв.

С помощью такой системы будет возможно оценить коллективный иммунитет и риски распространения для того или иного заболевания в определённом регионе или даже населённом пункте. Кроме того, в дальнейшем это позволит перейти к персонализированной медицине, заявил представитель Минздрава.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

 
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