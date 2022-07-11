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В Красноярском психоневрологическом интернате «Подсолнух» откроется «Особая типография»

Главная Общество
Красноярск
17:45 11 Июля 2022
красноярск, правительство
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В красноярском психоневрологический интернат для детей «Подсолнух» откроется «Особая типография». Это стало возможным благодаря победе учреждения в грантовом конкурсе инновационных проектов от Всероссийского фонда поддержки детей. На реализацию интернат получит более двух миллионов рублей.

«В интернате мы планируем создать мастерскую, в которой будем обучать детей с ментальной инвалидностью печатать различные брошюры, открытки, изготавливать значки, магниты, пазлы, наклейки на посуду и одежду. Всё это позволит создать дополнительные условия для их профессионального самоопределения, повысить степень их самостоятельности», – рассказали авторы проекта «Новые возможности для особых детей».

Без поддержки не остались и другие интернаты, где при поддержке краевого бюджета и благотворительных фондов создают различные мастерские: швейные, столярные, сапожные, гончарные и другие. Кроме того, для персонала учреждений проходят различные курсы повышения квалификации. 

«Адаптация таких людей в современном социуме очень важна. Обучение в школе по специально разработанным программам, развитие навыков самообслуживания и решение элементарных бытовых задач, овладение профессиями – краткий перечень повседневной работы. Благодаря комплексному подходу ряду подопечных, удаётся частично или полностью восстановить дееспособность и в дальнейшем самостоятельно организовывать свою жизнь», – министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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