В Красноярском психоневрологическом интернате «Подсолнух» откроется «Особая типография»

В красноярском психоневрологический интернат для детей «Подсолнух» откроется «Особая типография». Это стало возможным благодаря победе учреждения в грантовом конкурсе инновационных проектов от Всероссийского фонда поддержки детей. На реализацию интернат получит более двух миллионов рублей.

«В интернате мы планируем создать мастерскую, в которой будем обучать детей с ментальной инвалидностью печатать различные брошюры, открытки, изготавливать значки, магниты, пазлы, наклейки на посуду и одежду. Всё это позволит создать дополнительные условия для их профессионального самоопределения, повысить степень их самостоятельности», – рассказали авторы проекта «Новые возможности для особых детей».

Без поддержки не остались и другие интернаты, где при поддержке краевого бюджета и благотворительных фондов создают различные мастерские: швейные, столярные, сапожные, гончарные и другие. Кроме того, для персонала учреждений проходят различные курсы повышения квалификации.

«Адаптация таких людей в современном социуме очень важна. Обучение в школе по специально разработанным программам, развитие навыков самообслуживания и решение элементарных бытовых задач, овладение профессиями – краткий перечень повседневной работы. Благодаря комплексному подходу ряду подопечных, удаётся частично или полностью восстановить дееспособность и в дальнейшем самостоятельно организовывать свою жизнь», – министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев