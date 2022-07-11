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Boeing 737-800 совершил авариную посадку в аэропорту Красноярска из-за задымления

Главная Общество
Красноярск
16:25 11 Июля 2022
самолет, красноярск, происшествие, прокуратура
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В понедельник, 11 июля, в воздушную гавань Красноярска совершил экстренную посадку самолет Boeing 737-800 компании «НордСтар». В Красноярской транспортной прокуратурой сообщили, что данный инцидент произошел в 11:20. Самолету, который выполнял рейс Красноярск – Норильск, пришлось совершать аварийную посадку.

Экстренная посадка понадобилась воздушному судну в связи со срабатыванием сигнализации о задымлении в багажном отсеке. В момент происшествия в салоне самолета находились 178 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто из них не пострадал. В связи со случившимся была инициирована прокурорская проверка.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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