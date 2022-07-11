Как правильно мыть клубнику рассказали красноярцам в Роспотребнадзоре

Сейчас в Красноярском крае разгар лета, а это значит, что у дачников уже вот-вот пойдет клубника. Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора рассказали, как правильно мыть эту ягоду. Во-первых, перед мытьем не следует удалять зеленые листья и стебель. Замачивать в воде тоже не стоит. Во-вторых, ягоды необходимо промывать под струей чистой воды в чистом дуршлаге. После этого следует подождать около минуты, чтобы стекла вода.

Также в качестве альтернативы специалисты предлагают промыть ягоды с помощью виноградного или яблочного уксуса (ст. л. на литр) или спецсредства для мытья фруктов, а также овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на 3–5 минут, после тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Этот способ избавит клубнику от остатков песка и земли, в которых могут находиться яйца гельминтов, предотвратит порчу и увеличит срок хранения в холодильнике.

Добавим, что калорийность клубники составляет 41 ккал на 100 грамм. В клубничном варенье много сахара, а вот витаминов практически нет. Зато в замороженных ягодах сохраняются почти все элементы и витамины.

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