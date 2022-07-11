Проспект Свободный в Красноярске ждёт реконструкция

В Красноярске реконструируют проспект Свободный. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации с подписью заместителя главы города Олега Животова.

В документе сказано, что речь идёт об участке дороги от Михаила Годенко до Пролетарской. Всего планируют изъять 32 земельных участка, общей площадью 39 205 кв. метров.

Участки резервируют на 3 года. На этот период реконструкция и строительство новых объектов на этих землях будет запрещена.

Как пишут Gornovosti, участок протяжённостью 0,6 км планируют расширить до 6 полос. Проект реконструкции должны подготовить в этом году.

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