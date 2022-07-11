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Проспект Свободный в Красноярске ждёт реконструкция

Главная Общество
Красноярск
16:00 11 Июля 2022
красноярск, дороги, реконструкция
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В Красноярске реконструируют проспект Свободный. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации с подписью заместителя главы города Олега Животова. 

В документе сказано, что речь идёт об участке дороги от Михаила Годенко до Пролетарской. Всего планируют изъять 32 земельных участка, общей площадью 39 205 кв. метров.

Участки резервируют на 3 года. На этот период реконструкция и строительство новых объектов на этих землях будет запрещена. 

Как пишут Gornovosti, участок протяжённостью 0,6 км планируют расширить до 6 полос. Проект реконструкции должны подготовить в этом году. 

Фото: © admkrsk.ru

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