Грозы и туман прогнозируют синоптики в Красноярске 12 июля

В Красноярске во вторник, 12 июля, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Согласно прогнозам метеорологов, в городе могут быть грозы. Температура воздуха в ночные часы составит от +10°C до +12°C, днем +22°C

Кроме того, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории центральных и южных районов региона. Местных жителей ожидают грозы и туман в темное время суток, а также в утренние часы. Добавим, что в Красноярске также возможен туман. Ранее Sibnovosti рассказывали о том, какая погода ждет жителей Красноярска на этой неделе.

Фото: Никита Алексеев