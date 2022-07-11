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Грозы и туман прогнозируют синоптики в Красноярске 12 июля

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Красноярск
15:50 11 Июля 2022
город, красноярск, погода, дождь
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В Красноярске во вторник, 12 июля, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Согласно прогнозам метеорологов, в городе могут быть грозы. Температура воздуха в ночные часы составит от +10°C до +12°C, днем +22°C

Кроме того, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории центральных и южных районов региона. Местных жителей ожидают грозы и туман в темное время суток, а также в утренние часы. Добавим, что в Красноярске также возможен туман. Ранее Sibnovosti рассказывали о том, какая погода ждет жителей Красноярска на этой неделе. 

Фото: Никита Алексеев

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