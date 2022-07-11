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Фестиваль «МИР Сибири» установил абсолютный рекорд по числу посетителей

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Красноярск
15:11 11 Июля 2022
фестиваль, концерт, в красноярском крае
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В Красноярском крае в поселке Шушенское закончился Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Мероприятие длилось на протяжении четырех дней и за это время фестиваль посетили свыше 66 тысяч человек.

Как отмечают организаторы «МИРа Сибири», это абсолютный рекорд за всю историю его существования. Более того, максимальные показатели прошлых лет были превышены в 2 раза. На фестиваль приехали гости не только из российских регионов, но и из Лондона, Белграда, Хельсинки и многих других городов мира. Отметим, что организаторы создали для гостей программу, которая была наполнена множеством событий: от мастер-классов до выступлений именитых музыкантов. Всего в рамках фестиваля прошло почти 200 мероприятий.

Среди почетных гостей «МИРа Сибири» оказались 10 коллективов: Seven Eight Band, Сергей Старостин и Арт-квартет Тима Дорофеева, группы «Отава Ё», Khoomei Beat, Namgar, Uzoritsa, музыкальный проект Zventa Sventana, певицы Shiran и Элида Алмейда, Белорусский государственный ансамбль «Песняры». За Чашу «МИРА» боролись 41 этномузыкант и 12 мастеров.

Как призналась член жюри этномузыкального конкурса Инна Желанная, за конкурсные дни она поставила всего лишь две оценки, которые составили меньше 10 баллов. Также член жюри отметила талант и профессионализм участников. По итогам конкурса этномузыкальную премию «МИРА» вручили женской вокальной группе Народного ансамбля песни и танца «Улуг-Хем» из Республики Тыва. Гран-при мастерового конкурса завоевала Валентина Бельды из Хабаровского края. Она смастерила традиционные нанайские костюмы из рыбьей кожи. Специальный приз члены жюри решили присудить дуэту юных певцов Полины Дмитриевой и Никиты Ражева. Добавим, что фестиваль «МИР Сибири» является участником нацпроекта «Культура».

Фото: © vk.com/mirsibiri

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