В Красноярском крае сняли с поезда агрессивного башкортостанца

В Красноярском крае сняли с поезда дебошира из Башкортостана. Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по ФСО, 42-летний мужчина нецензурно выражался в адрес пассажиров и проводников, а на все требования вести себя прилично, отвечал ещё больше агрессией.

Поезд следовал по маршруту «Нерюнгри-Красноярск». Агрессивного мужчину сняли с поезда на станции Иланская. В его отношении составили протоколы по статьям 20.1. и 20.20. УК РФ. Теперь мужчине грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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