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Красноярцам рассказали о судьбе 40 кустов сирени с улицы Маерчака

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Красноярск
14:50 11 Июля 2022
город, администрация, красноярск
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В Красноярске на минувшей неделе в рамках расширения улицы Маерчака были спасены 40 кустов сирени. Все растения перевезли в городской питомник.
Как рассказали в администрации города, высота кустов сирени составляет около двух метров. В ближайшее время у растений будет период адаптации, однако это нормально. Специалисты будут следить и ухаживать за кустами сирени, а также их поливать. Также стало известно, кусты сирени будут зимовать в городском питомнике. Подготовить их к переезду на улицы Красноярска планируют к новому сезону посадок. 

 

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

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