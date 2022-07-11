Красноярцам рассказали о судьбе 40 кустов сирени с улицы Маерчака

В Красноярске на минувшей неделе в рамках расширения улицы Маерчака были спасены 40 кустов сирени. Все растения перевезли в городской питомник.

Как рассказали в администрации города, высота кустов сирени составляет около двух метров. В ближайшее время у растений будет период адаптации, однако это нормально. Специалисты будут следить и ухаживать за кустами сирени, а также их поливать. Также стало известно, кусты сирени будут зимовать в городском питомнике. Подготовить их к переезду на улицы Красноярска планируют к новому сезону посадок.

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