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Около 4 км русла реки Кан расчистят в Красноярском крае за 3 года

Главная Общество
Красноярск
14:25 11 Июля 2022
в красноярском крае, правительство, река, уборка
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Власти Красноярского края планируют провести комплекс мероприятия по расчистке реки Кан в Канске. За три года будет очищено почти четыре километра водоема. В правительстве крае заявили, что Министерство экологии и рационального природопользования региона уже определило подрядную организацию. Стоимость контракта – 93 миллиона рублей.

Протяженность русла реки Кан на территории Канска составляет порядка 15 километра и имеет извилистую форму. В весенний период во время вскрытия реки ото льда происходят заторы в местах отмелей и островов во время ледохода. В результате это становится причиной подтопления Канска. В случае максимального уровня подъема воды происходит затопление низменных участков поймы.

В период паводков под наблюдением специалистов находятся 5 участков русла р. Кан: в районе городских водозаборных сооружений, о. Красный огородник, Канской ТЭЦ (ниже по течению от автомобильного моста), в районе Гавани и ВЭС (между железнодорожным и автомобильным мостами).

Согласно планам, подрядная организация за 3 года должна будет очистить участок реки, длина которого составит почти 4 км. Сотрудникам предстоит очистить водоем от кустарников, ила, отмелей, островов, которые являются причинами образования заторов льда.

Фото: vk.com/public192457752

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