В Новосибирске начали сносить ДК «Сибсельмаш»

В Новосибирске сносят недостроенное здание ДК «Сибсельмаш». Рабочие уже начали демонтировать элементы конструкции. Как сообщают местные СМИ, на месте завода построят многофункциональный комплекс с апартаментами, офисными помещениями торговыми точками и фитнес-центром.

Предполагается, что на месте нового комплекса будет 1187 апарт-номеров общей площадью 54 тыс. кв. метров, а также двухуровневая подземная парковка на 870 мест. Отмечается, что на втором этаже с отдельным входом займёт интерактивный музей Александра Покрышкина. По планам строительство комплекса должно было завершиться в 2023 году.

Фото: © Стас Соколов / НГС

