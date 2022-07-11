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41 этномузыкант и 12 мастеров боролись за Чашу «МИРА»

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Красноярск
13:15 11 Июля 2022
конкурс, фестиваль, премия, в красноярском крае
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В Красноярском крае завершился масштабный XVIII Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Фестиваль проходил в поселке Шушенское в период с 7 по 10 июля. В заключительный день на главной сцене состоялась церемония награждения номинантов конкурсов на присуждение этномузыкальной и мастеровой премий «МИРА». Главным призом стала трехкилограммовая Чаша «МИРА», которую стилизовали под старинную братину. За нее боролись 41 номинант этномузыкальной и 12 мастеровой премий. За право обладать премией на фестиваль приехали участники из 22 российских регионов.

Самая высокая конкуренция была в музыкальном конкурсе, так как в нем приняло участие больше всего конкурсантов. За три соревновательных дня на главную сцену вышли 270 участников.

41 этномузыкант и 12 мастеров боролись за Чашу «МИРА»

В результате жюри, председателем которого стал известный музыкант Сергей Старостин, Чашу «МИРА» была присуждена женской вокальной группе Народного ансамбля песни и танца «Улуг-Хем» из Республики Тыва.

41 этномузыкант и 12 мастеров боролись за Чашу «МИРА»

Специальный приз этномузыкального конкурса, которым стала малая чаша, был вручен дуэту Никиты Ражева и Полины Дмитриевой из Москвы. Они покорили не только жюри, но и всех гостей фестиваля. Руководителями юных исполнителей стали Татьяна Максимова и Наталия Колтко.

По словам организаторов фестиваля «МИР Сибири», в мастеровой премии обычно участвуют небольшое число конкурсантов. Так, в основном этапе, соревновались не более 12 номинантов. Однако членам жюри было довольно-таки трудно принять решение относительного того, кто окажется безусловным победителем. Все мастера продемонстрировали высокий уровень и представили работы в различных техниках и традициях: валяние из шерсти, роспись по дереву, обработка соломки и бересты, керамика, художественная игрушка и плетение из бисера.  

41 этномузыкант и 12 мастеров боролись за Чашу «МИРА»

В результате Гран-при мастерового конкурса в текущем году члены жюри присудили Валентине Бельды из села Джари, который расположен в Хабаровском крае. Валентина удивила членов жюри своим мастерством изготовления традиционных нанайских костюмов из рыбьей кожи.

Лауреатами фестиваля этномузыкальной премии в детской возрастной категории в номинации «Вокальный ансамбль» в этом году стали фольклорный ансамбль «Гусельки» из Омска. (руководитель коллектива Юлия Парфенова) и образцовый фольклорно-этнографический ансамбль «Традиция» из Самары (руководители Анастасия и Артём Нестеровы). В номинации «Солист-танцовщик» лауреатам стала Юлиана Матюхина из Москвы.

Во взрослой возрастной категории в номинации «Вокальный ансамбль» лауреатами стали фольклорный ансамбль «Первоцвет» из Красноярска, а также Курганский фольклорный ансамбль «Цветень».

В номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» лауретам стал фольклорный ансамбль «Улар» из Республика Тыва. Обладателем премии в номинации «Хореографический ансамбль» стал народный азербайджанский ансамбль песни и танца «Одлар Юрду» из Красноярска. В номинации «Солист-вокалист» победительницей оказалась Жанна Гефлинг из Омской области.

София Рослякова из Новосибирской области стала лучшей в номинации «Солист-вокалист-инструменталист». Лауреатом фестиваля в номинации «Солист-инструменталист» оказался Илья Заборских из города Орел.  

Кроме того, в рамках фестиваля «МИР Сибири» была номинация «Ансамбль малой формы», победителем которой стал дуэт Владимира и Юлии Будилиных из Красноярска. Также в этой номинации победу присудили трио из Санкт-Петербурга: Софье Иванишкине, Александре Коростелевой и Дарье Кирпичниковой.   

Обладателем премии в номинации «Эксперимент» стал фольклорный ансамбль кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

Помимо этномузыкальной премии, участники фестиваля соревновались между собой за право обладать мастеровой премией «МИРА». Так, в номинации «Традиционные ремесла» победила Виктория Шашкова из Тюменской области. Виктория победила, продемонстрировав традиционный костюм.

Лауреатом номинации «Современное декоративно-прикладной творчество» стала Екатерина Самыкина из Самарской области. Победительница данной номинации впечатлила жюри своим мастерством художественной росписи по дереву.

Фото: © vk.com/mirsibiri

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