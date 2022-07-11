Красноярская спортсменка выиграла бронзу на международных соревнованиях по плаванию

Спортсменка из Красноярска Инна Маркелова стала участницей Открытого Кубка Республики Беларусь по плаванию среди атлетов, имеющих нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата.

В турнире приняли участие свыше 130 спортсменов из Донецка, РФ и Белорусии. На протяжении четырех дней пловцы состязались на дистанциях от 50 до 400 м. Борьба за медали велась в 5 дисциплинах. Красноярка Инна Маркелова, выступавшая на дистанции 50 м баттерфляем, заняла третье место и выиграла бронзу.

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