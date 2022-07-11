Перевозки контейнеров на Красноярской железной дороге в первом полугодии выросли почти на 6%

В первом полугодии 2022 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 116,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении отправлено 33,7 тыс. ДФЭ (+29,3%), в экспортном – 83,2 тыс. ДФЭ (-1,3%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе–июне составило 93 тыс. ДФЭ (перевезено 1 млн 564 тонн грузов, +0,5%). При этом рост отмечен по следующим номенклатурам:

цветные металлы – 8,9 тыс. (+3,4%);

остальные и сборные грузы – 7,7 тыс. (+27,2%);

химикаты и сода – 6,3 тыс. (+2,2%);

лом черных металлов – 2 тыс. (+23%)

зерно – 397 ДФЭ (+28,1%)

машины, станки, двигатели – 280 ДФЭ (+45,1%).

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД