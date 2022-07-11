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Красноярские астрономы засняли пролёт МКС на фоне Юпитера

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Красноярск
12:10 11 Июля 2022
красноярск, мкс
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Два астронома-любителя из Красноярска засняли пролёт Международной космической станции на фоне Юпитера. Чтобы сделать снимки, пришлось сделать серию расчётов, но так как объекты были небольшими, то их точность оставляла желать лучшего.

«Иногда в конкретных местах и в конкретное время для земного наблюдателя предоставляется возможность увидеть пролёт более близкого объекта перед дальним. Солнечное затмение работает по такому же принципу, Луна пролетает между нами и Солнцем», – рассказал Евгений Ошаров.

На место астрографы выехали за пару часов. МКС попала в объектив телескопа лишь на мгновение, но его хватило, чтобы сделать фото. Как рассказал второй астроном Евгений Ошаров, после этого раскадровку собрали в видеоролик.

«Ничего не подрисовано, нигде не смухлевано. Просто взял оригинальную раскадровку с пролётом, и вместо расплывчатых шумных одиночных изображений подставил на те же места обработанные суммы Юпитера и МКС, то есть они отображены в том качестве, которое позволила получить атмосфера на тот момент», – отметил он.

Фото: © Евгений Ошаров

Общество / НОВОСТИ
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