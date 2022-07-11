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Житель Красноярского края протащил полицейского по асфальту и получил 2,5 года колонии

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Красноярск
12:00 11 Июля 2022
в красноярском крае, полиция, гибдд
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В Красноярском крае в Железногорске состоялся суд по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти во время исполнения должностных обязанностей.

Как рассказали в соцсетях «Новости судов Красноярского края», все произошло осенью минувшего года в Железногорске. Водителя Toyota Platz, лишенного прав, на улице Октябрьская остановил сотрудник ГИБДД. Дорожный полицейский попросил автомобилиста предоставить водительское удостоверение, однако мужчина проигнорировал это требование.

В какой-то момент злоумышленник начал движение на своей машине. В это же время инспектор ДПС держался рукой за ручку двери автомобиля внутри салона. В результате автомобиль протащил сотрудника правоохранительных органов по дороге свыше 16 м. После этого дорожный полицейский упал на асфальт, получив легкий вред здоровью. По решению суда злоумышленнику дали 2,5 годам исправительной колонии общего режима. 

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости 

Общество / НОВОСТИ
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