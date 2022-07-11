За неделю жители Красноярского края отдали мошенникам около 25 млн рублей

За неделю жители Красноярского края отдали мошенникам 24 970 858 рублей, такие данные приводит краевая прокуратура.

Одной из обманутых стала жительница Центрального района краевой столицы, которая поддалась на уговоры злоумышленника и установили себе на мобильный телефон приложение для удаленного доступа AweSon Client. Через него мошенник оформил кредит и похитил у женщины 156 тысяч рублей.

С начала 2022 года жертвами аферистов стали 3 889 жителей региона. Причиненный ущерб составил 752 674 490 рублей. Представители прокуратуры просят красноярцев быть более внимательными и не верить кибермошенникам.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов