11 июля
Красноярск
погода +26 °C
61.27
 
€ 62.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

За неделю жители Красноярского края отдали мошенникам около 25 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
11:40 11 Июля 2022
красноярск, прокуратура
версия для печати Ico_print

За неделю жители Красноярского края отдали мошенникам 24 970 858 рублей, такие данные приводит краевая прокуратура.

Одной из обманутых стала жительница Центрального района краевой столицы, которая поддалась на уговоры злоумышленника и установили себе на мобильный телефон приложение для удаленного доступа AweSon Client. Через него мошенник оформил кредит и похитил у женщины 156 тысяч рублей.

С начала 2022 года жертвами аферистов стали 3 889 жителей региона. Причиненный ущерб составил 752 674 490 рублей. Представители прокуратуры просят красноярцев быть более внимательными и не верить кибермошенникам.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В нацпарке «Красноярские Столбы» открылось кафе «Кекс и Крендель»

В нацпарке «Красноярские Столбы» открылось кафе «Кекс и Крендель»

11 Июля 2022 г.
Пообедать можно как в здании, так и взять еду с собой
Новости Красноярска: В Новосибирске начали сносить ДК «Сибсельмаш»

В Новосибирске начали сносить ДК «Сибсельмаш»

11 Июля 2022 г.
На его месте построят апарт-отель с музеем и подземной парковкой
Новости Красноярска: 41 этномузыкант и 12 мастеров боролись за Чашу «МИРА»

41 этномузыкант и 12 мастеров боролись за Чашу «МИРА»

11 Июля 2022 г.
Участники приехали из 22 регионов России
Новости Красноярска: Красноярская спортсменка выиграла бронзу на международных соревнованиях по плаванию

Красноярская спортсменка выиграла бронзу на международных соревнованиях по плаванию

11 Июля 2022 г.
Состязания проходили в Бресте
Новости Красноярска: Красноярские астрономы засняли пролёт МКС на фоне Юпитера

Красноярские астрономы засняли пролёт МКС на фоне Юпитера

11 Июля 2022 г.
Чтобы сделать снимки, пришлось провести серию расчётов
Новости Красноярска: Житель Красноярского края протащил полицейского по асфальту и получил 2,5 года колонии

Житель Красноярского края протащил полицейского по асфальту и получил 2,5 года колонии

11 Июля 2022 г.
Злоумышленник протащил полицейского более 16 м
Новости компаний
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Лесосибирске 50-летний мужчина погиб при спасении тонущего ребенка из Ангары

В Лесосибирске 50-летний мужчина погиб при спасении тонущего ребенка из Ангары

6 Июля 2022 г.
Погибший приходился ребенку отчимом
Новости Красноярска: На фестивале «МИР Сибири» выступят хедлайнеры из 9 стран

На фестивале «МИР Сибири» выступят хедлайнеры из 9 стран

6 Июля 2022 г.
Фестиваль пройдет с 7 по 10 июля
Новости Красноярска: Сотрудники ГИБДД задержали в Красноярске около 200 автомобилей «мертвых душ» в 2022 году

Сотрудники ГИБДД задержали в Красноярске около 200 автомобилей «мертвых душ» в 2022 году

6 Июля 2022 г.
Всего было задержано более 1,6 тысяч машин
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru