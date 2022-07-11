Жителям Красноярского края рассказали об опасных для купания водоемах

В Красноярском крае специалисты регионального Управления Роспотребнадзора взяли пробы воды водоемах и выявили несоответствие по микробиологическим показателям.

Как сообщил глава ведомства Дмитрий Горяев, исследования были проведены по микробиологическим и паразитологическим показателям. Таким образом, по итогам первого летнего месяца несоответствие было установлено в следующих водоемах:

р. Енисей (пляж Есаулово, Березовский район);

о. «Бархатное» (Березовский район);

о. Мясокомбинат (Красноярск);

о. Песчанка (город Красноярск);

р. Кача (Солонцы);

р. Базаиха (в районе Бобрового лога);

о. Бузим (Сухобузимский район).

Фото: © Никита Алексеев