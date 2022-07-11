В Красноярском крае судебные приставы арестовали квартиру за долги по коммунальным платежам

В Красноярском крае квартиру 44-летнего мужчины передали на торги за долги по платежам за ЖКХ. Как рассказали в пресс-службе ФССП России по краю, житель региона накопил задолженность по коммунальным платежам на сумму свыше 300 тысяч рублей. В отношении должника было заведено 17 исполнительных производств. Несмотря на многочисленные предупреждения о взыскании задолженности, мужчина не торопился гасить задолженность.

Впоследствии судебный пристав выяснил, что у жителя Красноярского края находятся в собственности две квартиры. В результате в отношении них был вынесен запрет на регистрационные действия, а затем наложен арест на одну из них. Так как в течение десяти суток долг не был погашен, квартиру передали на реализацию.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости