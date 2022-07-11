В Омске закрылся Центр современной драматургии

В Омске Центр современной драматургии вынужден закрыться из-за финансовых трудностей. Как написала одна из учредителей театра Зара Демидова на своей странице в соцсетях, труппа «эмоционально, физически и материально» устала и не может позволить себе «делать театр в долг».

Решение о закрытии принято 4 июля. Сообщается, что на площадке центра будут проводить спектакли, перформансы, выставки и фестивалей. Новым директором станет актёр театра и учредитель Ярослав Максименко. С 16 по 22 июля в театре пройдёт распродажа реквизитов и костюмов, средства с которой пойдут на погашение задолженностей.

Фото: © vk.com/csd_omsk