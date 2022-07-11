В Красноярске открылись продажи билетов на спектакли фестиваля «Золотая Маска»

В Красноярске этой осенью состоится фестиваль «Золотая Маска». Организатором фестиваля является Министерство культуры РФ, правительство и Министерство культуры Красноярского края, Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского и АНО Фестиваль «Золотая Маска». Организаторы мероприятия - благотворительный фонд Михаила Прохорова и Сбер.

Отметим, что продажа билетов на спектакли, которые состоятся в стенах Театра драмы имени А. С. Пушкина, уже началась. Открытием «Золотой Маски» станет премьерный показ спектакля «Сережа» на сцене Театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского 5 и 6 июля. С данной постановкой перед жителями Красноярска предстанут артисты МХТ им. А.П. Чехова.

Добавим, что программа фестиваля будет длиться на протяжении 2-х недель. Красноярские ценители театра смогут насладиться музыкальными и драматическими спектаклями ведущих театров, а также экспериментальными постановками.

Фото: предоставлено пресс-службой благотворительного фонда Михаила Прохорова