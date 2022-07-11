В Курагинском районе появился новый культурно-спортивный центр

В Курагинском районе достроили культурно-спортивный центр. Новый комплекс, расположенный в селе Маринино, вмещает в себя музей, библиотеку, спортивный зал с тренерскими и душевыми, а также зрительный зал на 150 мест с костюмерными и гримёрными.

В муниципалитете подобных учреждений не строили больше 20 лет. По словам и.о. главы управления культуры администрации района Марины Ануприенко, здесь создадут секции фитнеса оздоровительной физкультуры для возрастных жителей, секции электроники и рисования 3d-ручкой для детей, вокальный и хореографический коллективы, а также студии декоративно-прикладного искусства.

«Год назад мы вместе с одним из самых активных жителей села Маринино ходили по фундаменту здания. Сегодня мы вводим его в эксплуатацию. Важно, чтобы в стенах этого красивого и комфортного здания кипела творческая, спортивная, познавательная жизнь. Конечно, это зависит от сотрудников учреждения. Но в немалой степени – и от жителей. Мы стремимся создать как модно больше центров притяжения для всех, кто заинтересован в развитии своей малой родины, и Маринино может стать образцом для подражания», – отметила заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края Светлана Сидельникова.

Пользоваться новым центром будут не только жители Маринино, но и соседних сёл Детлово и Брагино.

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