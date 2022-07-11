11 июля
Красноярск
погода +26 °C
61.27
 
€ 62.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Курагинском районе появился новый культурно-спортивный центр

Главная Общество
Красноярск
10:30 11 Июля 2022
в красноярском крае, строительство, правительство
версия для печати Ico_print

В Курагинском районе достроили культурно-спортивный центр. Новый комплекс, расположенный в селе Маринино, вмещает в себя музей, библиотеку, спортивный зал с тренерскими и душевыми, а также зрительный зал на 150 мест с костюмерными и гримёрными.

В муниципалитете подобных учреждений не строили больше 20 лет. По словам и.о. главы управления культуры администрации района Марины Ануприенко, здесь создадут секции фитнеса оздоровительной физкультуры для возрастных жителей, секции электроники и рисования 3d-ручкой для детей, вокальный и хореографический коллективы, а также студии декоративно-прикладного искусства.

«Год назад мы вместе с одним из самых активных жителей села Маринино ходили по фундаменту здания. Сегодня мы вводим его в эксплуатацию. Важно, чтобы в стенах этого красивого и комфортного здания кипела творческая, спортивная, познавательная жизнь. Конечно, это зависит от сотрудников учреждения. Но в немалой степени – и от жителей. Мы стремимся создать как модно больше центров притяжения для всех, кто заинтересован в развитии своей малой родины, и Маринино может стать образцом для подражания», – отметила заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края Светлана Сидельникова.

Пользоваться новым центром будут не только жители Маринино, но и соседних сёл Детлово и Брагино.

Фото: © krskstate.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В нацпарке «Красноярские Столбы» открылось кафе «Кекс и Крендель»

В нацпарке «Красноярские Столбы» открылось кафе «Кекс и Крендель»

11 Июля 2022 г.
Пообедать можно как в здании, так и взять еду с собой
Новости Красноярска: В Новосибирске начали сносить ДК «Сибсельмаш»

В Новосибирске начали сносить ДК «Сибсельмаш»

11 Июля 2022 г.
На его месте построят апарт-отель с музеем и подземной парковкой
Новости Красноярска: 41 этномузыкант и 12 мастеров боролись за Чашу «МИРА»

41 этномузыкант и 12 мастеров боролись за Чашу «МИРА»

11 Июля 2022 г.
Участники приехали из 22 регионов России
Новости Красноярска: Красноярская спортсменка выиграла бронзу на международных соревнованиях по плаванию

Красноярская спортсменка выиграла бронзу на международных соревнованиях по плаванию

11 Июля 2022 г.
Состязания проходили в Бресте
Новости Красноярска: Красноярские астрономы засняли пролёт МКС на фоне Юпитера

Красноярские астрономы засняли пролёт МКС на фоне Юпитера

11 Июля 2022 г.
Чтобы сделать снимки, пришлось провести серию расчётов
Новости Красноярска: Житель Красноярского края протащил полицейского по асфальту и получил 2,5 года колонии

Житель Красноярского края протащил полицейского по асфальту и получил 2,5 года колонии

11 Июля 2022 г.
Злоумышленник протащил полицейского более 16 м
Новости компаний
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Более 40 пьяных водителей задержали в Красноярске с помощью неравнодушных горожан

Более 40 пьяных водителей задержали в Красноярске с помощью неравнодушных горожан

9 Июля 2022 г.
За полгода на телефон «Синей линии» позвонили 179 красноярцев
Новости Красноярска: Водители Subaru и Mitsubishi погибли после лобового столкновения на трассе в Большемуртинском районе

Водители Subaru и Mitsubishi погибли после лобового столкновения на трассе в Большемуртинском районе

11 Июля 2022 г.
Все произошло сегодня утром
Новости Красноярска: Сотрудники ГИБДД задержали в Красноярске около 200 автомобилей «мертвых душ» в 2022 году

Сотрудники ГИБДД задержали в Красноярске около 200 автомобилей «мертвых душ» в 2022 году

6 Июля 2022 г.
Всего было задержано более 1,6 тысяч машин
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru