Водители Subaru и Mitsubishi погибли после лобового столкновения на трассе в Большемуртинском районе

В Красноярском крае в Большемуртинском районе произошла смертельная авария, в которой погибли два человека. Согласно предварительным данным, все случилось в понедельник, 11 июля, в 07:20 на 116 км трассы Красноярск-Енисейск. 64-летний водитель Subaru выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, за рулем которого находился 54-летний водитель.

В результате столкновения водители иномарок скончались на месте аварии. Как рассказали в ГИБДД России по краю, на данный момент на месте инцидента работает следственно-оперативная группа для выяснения всех деталей случившегося.

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