Красноярский судья лишился статуса из-за биржевых игр

В Красноярске судья с 12-летним стажем лишился статуса из-за игр на бирже. В 2020 году он заключил договор с брокерской компанией, специалист которой должен был совершать биржевые сделки от его имени. В какой-то момент в его портфеле начали появляться акции иностранных компаний.

Это заметили сотрудники ФСБ. В итоге информация дошла до Совета судей. Мужчина пытался доказать, что не знал о действиях брокера, но совет всё равно попросил привлечь его к дисциплинарной ответственности, ведь по закону «О статусе судей» служитель Фемиды не имел права владеть зарубежными финансовыми инструментами.

Красноярец не согласился с таким решением и обжаловал решение в Верховном суде, однако на заседание не явился. Представитель красноярской коллегии указал на то, что по договору с брокером все сделки должны были проходить только с согласия судьи. В итоге решение о лишении мужчины статуса судьи оставили в силе.

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