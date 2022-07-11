В Красноярске на острове Татышев ребенок ударил крохотного суслика палкой

В Красноярске несколько недель назад на острове Татышев ребенок со всей силы ударил крохотного суслика палкой. Удар был такой силы, что животное упало на бок и начало тяжело дышать. В результате красноярцы отвезли суслика в ветклинику «Лимпопо».

Как пишет издание «КП Красноярск», в ветеринарную клинику суслик попал с черепно-мозговой травмой. Врачи оказали необходимую помощь животному, которое впоследствии поправилось и его благополучно выпустили на волю.

Отметим, что нередко на острове Татышев суслики становятся жертвами проявления жестокости некоторых людей. Дело в том, что эти животные не боятся людей и спокойно подходят к ним, привыкнув к тому, что отдыхающие их кормят.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости