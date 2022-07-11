Двух подростков из Канска исключили из списков террористов и экстремистов

Двух подростков из Канска, обвиняемых в подготовке к терактам, исключили из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Третий подросток, получивший реальный срок по этому делу, остался в списке.

Напомним, что школьников задержали сотрудники ФСБ в июне 2020 года по обвинению в преступлениях по статьям 205.3, 223.1 и 222.1 УК РФ. Следователи выяснили, что подростки переписывались во «ВКонтакте» на темы анархизма, расклеивали анархистские листовки, а также тестировали самодельную взрывчатку и «коктейли Молокова».

После задержания двое школьников сотрудничали со следствием, поэтому получили условные сроки. В феврале 2022 года третьего подростка приговорили к пяти годам воспитательной колонии и штрафу 30 тыс. рублей.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ