«Аэрофлот» продлил распродажу билетов из аэропорта Красноярска до 14 июля

В воздушной гавани Красноярска рассказали о том, что российская компания «Аэрофлот» решила продлить срок распродажи билетов до 14 июля. Таким образом, красноярцы смогут приобрести авиабилеты со скидкой до 60%.

Отметим, что акция распространяется на билеты для авиаперелетов в восемь городов России: Москву, Читу, Иркутск, Санкт-Петербург, Иркутск, Минеральные воды, Новый Уренгой, Благовещенск и Екатеринбург. Ознакомиться с ценами на авиабилеты можно в социальных сетях аэропорта Красноярска. Число билетов ограничено.

Фото: © Владимир Сергеев / РИА Новости