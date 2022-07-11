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«Аэрофлот» продлил распродажу билетов из аэропорта Красноярска до 14 июля

Главная Общество
Красноярск
09:30 11 Июля 2022
аэропорт, самолет, красноярск
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В воздушной гавани Красноярска рассказали о том, что российская компания «Аэрофлот» решила продлить срок распродажи билетов до 14 июля. Таким образом, красноярцы смогут приобрести авиабилеты со скидкой до 60%.

Отметим, что акция распространяется на билеты для авиаперелетов в восемь городов России: Москву, Читу, Иркутск, Санкт-Петербург, Иркутск, Минеральные воды, Новый Уренгой, Благовещенск и Екатеринбург. Ознакомиться с ценами на авиабилеты можно в социальных сетях аэропорта Красноярска. Число билетов ограничено.

Фото: © Владимир Сергеев / РИА Новости

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