На Центральной набережной Красноярска установили бесплатный туалет

В Красноярске на Центральной набережной теперь появился новый бесплатный туалет, который работает в круглосуточном режиме. Как сообщили в администрации Красноярска, туалет был установлен МАУ «Красгорпарк».

Также специалисты учреждения, произвели замену сетки на баскетбольной и волейбольной площадках на Ярыгинской, а также на Центральной набережных. Кроме того, были высажены растения в клумбы в озеро-парке «Октябрьский» и скошена трава в сквере Кировский. Добавим, что в сквере Энтузиастов специалисты выполнили декоративное кронирование.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

