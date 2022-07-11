Жителей Красноярска ждут дожди и похолодание до +17 градусов на этой неделе

В Красноярске новая неделя не порадует горожан своей летней погодой. Дело в том, что теплым будет только начало недели. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 11 июля, в дневные часы в городе без осадков и +25°C. Во вторник в ночное время +12°C, днем +24°C и небольшой кратковременный дождь. В среду, 13 июля, в Красноярске ночью будет +13°C и дожди, в дневные часы температура воздуха составит +17°C и небольшой дождь. В четверг в ночные часы будет +11°C, днем +18°C. В пятницу днем станет на один градус теплее +19°C и дождь, ночью будет около +13°C.

Добавим, что в субботу и воскресенье в ночное время будет +12°C и небольшой дождь, а в дневное время суток на столбике термометра будет +21°C и дожди.

Фото: © Никита Алексеев