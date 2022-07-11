Полуголые девушки в Красноярске устроили танцы на пилоне в ротонде 75-летия Великой Победы

Творческие красноярцы решили потанцевать на арт-объекте, который установили к 75-летию Великой Победы.

Как видно из видеозаписи опубликованной в соцсетях очевидцами в прошедшие выходные, участники перформанса установили пилон в центре «Ротонды Памяти и Славы» и девушка начала танцевать. При этом её снимали на видео.

Напомним, что данный арт-объект стал частью выставочного проекта музея «Площадь Мира», приуроченного к 75-летию Победы и был установлен годом ранее.

Полиция Красноярска уже нашла всех участников этого события, в том числе танцующих и опросила. ГУ МВД по Красноярскому краю продолжает проверку.

Фото: bigpicture.ru, скриншот с видеозаписи KrasMash