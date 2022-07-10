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Хедлайнер «МИРа Сибири» группа Uzoritsa рассказала о создании фольклорных песен и появлении коллектива

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Красноярск
21:14 10 Июля 2022
концерт, группа, музыка, в красноярском крае
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Фолк-группа «Uzoritsa» из Республики Башкортостан стала специальным гостем фестиваля «МИР Сибири». В заключительный день, 10 июля, музыканты выступят на главной сцене с 21:10 до 22:00. Солистка коллектива Полина Кобец в специальном подкасте рассказала о творческом пути группы и о том, как в фольклорных песнях группы появляется рэп и хаус.

- Мы очень давно мечтали попасть на «МИР Сибири». Еще когда мы выступали в детском образцовом коллективе, очень хотели приехать, но не получалось. Спустя годы нас пригласили на фестиваль в качестве хедлайнеров. Как же приятно все-таки здесь оказаться.

- Как была создана ваша группа?

- Группа «Uzoritsa» имеет давнюю историю, так как половина состава в прошлом выступали в одноименном детском образцовом ансамбле. Затем мы придумали как выделиться, хотелось чего-то нового привнести и сделать так, чтобы молодежь воспринимала фольклорную музыку. В результате был собран нынешний состав группы. Мы приехали из Уфы, по профессии мы фольклористы.

- На каких знаковых площадках удалось побывать группе «Uzoritsa»?

- Мы выступили в одном из телепроектов на «ТНТ». Это был нонсенс, потому что фольклорный коллектив оказался среди рэп-исполнителей. Нас тогда заметили, и мы обрели популярность. После этого мы начали ездить по городам России, а также по Европе. В прошлом году коллектив выступил в Будапеште. Весной группа выступала на телеканале НТВ в ТВ-программе «Страна талантов». Мы исполняем не национальную башкирскую музыку, а русскую. Иногда нас даже в Уфе не воспринимают, как родной коллектив.

- Вы адаптируете собранный материал или поете так, как записали?

- Мы участвовали в различных экспедициях и очень много материала записали во время поездок. Конечно, мы не пародируем бабушек тембрально. Однако все нюансы, чтобы передать традиции определенного региона мы соблюдаем. Не ломаем текст, максимум того, что мы делаем, так это добавляем вставки, когда Володя выходит с рэпом и это мы сочиняем сами. Мы не изменяем первоисточник.

- Кто вам пишет музыку?

- Сейчас за аранжировки отвечает Владимир Аношкин. Однако, когда мы беремся за материал, то садимся и накидываем идеи. Часть песен аранжировала я, некоторые Владимир, а над аранжировкой остальных песен мы работали совместно.

- Музыка группы «Uzoritsa» по стилистике ближе к электронной или house?

- У нас электронная музыка, но не могу сказать, что все песни созданы в единой стилистике. Мы отталкиваемся от настроения песни и уже тогда понимаем, какой стиль ей лучше подойдет.

- Что можете пожелать ребятам, которые выступают на студенческих сценах, но хотят пробиться дальше?

- Нужно не только любить свое дело, но и разбираться в нем. Если ты начал что-то делать, то должен сделать это хорошо.     

 

Фото: © vk.com/mirsibiri

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