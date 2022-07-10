В Кемерове обсуждают кладбище унитазов в центре города

В социальных сетях города Кемерово появились снимки кладбища унитазов. Жители города опубликовали снимки свалки возле общежитий на улице Мичурина. По информации горожан, использованная сантехника появилась при ремонте в общежитиях.

«Кладбище унитазов на Мичурина. Идёт ремонт общежития», – написал горожанин.

После публикации жители города принялись обсуждать «кладбище» унитазов. Многие пользователи соцсетей заметили осколки, которые остались от разбитых унитазов, а некоторых заинтересовало, кто уберёт строительный мусор. Другие люди принялись считать, сколько было выброшено денег.

Фото: социальные сети Кемерово