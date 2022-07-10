В День семьи, любви и верности нескольким красноярским семьям вручили медали

Красноярским семьям вручили медали за долгие и крепкие брачные союзы.

Церемония вручения медалей «За любовь и верность» прошла накануне в сквере Пушкина, пишет НКК. Торжественное событие приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

Супружеские пары награждали на проекте «В центре Мира». Все пары прожили в брачном союзе более 30 лет. Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова отметила, что молодежи стоит брать пример с подобных крепких семей в регионе.

Фото: Дарья Кривицкая / НКК