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Житель Бурятии учинил скандал в самолёте и прославился на всю страну

Главная Общество
Красноярск
16:06 10 Июля 2022
происшествия, общество, бурятия, транспорт, самолет
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Мужчина буянил и кричал матом, мешая работе экипажа.

Инцидент произошел 7 июля в новосибирском аэропорту «Толмачёво». Хулиган из Бурятии собирался лететь в Магадан, но его задержали. По информации очевидцев, он был достаточно пьян и буянил.

Бурятские СМИ пишут, что он неадекватно вел себя ещё на подходе к самолёту. Поднявшись по трапу, он принялся оскорблять стюардессу, встречающую пассажиров, и начал качать права. Далее пассажир продолжил «спектакль» в салоне, ругая матом окружающих и мешая членам экипажа. Пришлось вызвать полицию.

- После получения от представителя авиакомпании сигнала о происшествии сотрудники полиции прибыли к воздушному судну и задержали, как оказалось, ранее судимого жителя Бурятии, – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дебошира привезли в дежурную часть. При медосвидетельствование подтвердился уровень опьянения мужчины. На нарушителя порядка составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Позже о "буряте-матершиннике" написали федеральные СМИ – «Коммерсант», «Российская газета» и другие. Так уроженец республики стал звездой соцсетей и оскандалился на всю Россию.

Фото: очевидцы из соцсетей

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