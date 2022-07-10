Жителей Красноярского края призывают отдыхать на зарегистрированных пляжах

В данный момент в Красноярском крае официально работают 21 пляж. На них можно безопасно отдохнуть при соблюдении ряда правил.

Что касается несанкционированных мест для отдыха и купания, то они достаточно опасны, пишут специалисты ГУ МЧС России по Красноярскому краю. По информации ведомства, на «диких пляжах» возможны опасные течения, а на дне могут находится различные небезопасные объекты: бревна, арматуры. Также в местах данного досуга не дежурят медики и спасатели.

В крае насчитывается 1900 несанкционированных «пляжей»: на них чаще и погибают взрослые и дети.

Напомним, что 21 июня подросток решил поплавать на реке Нижняя Тунгуска в Эвенкии и утонул, а уже 26 июня в Ужурском районе и в Емельяновском районе погибли другие юноши, купаясь в запрещённых местах.

Всего с начала летнего сезона в Красноярском крае утонули более 30 человек.

Фото: Александр Жуковец