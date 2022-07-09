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Мультиинструменталист Роман Ломов рассказал о флешмобе «Барыня» на «МИРе Сибири»

Главная Общество
Красноярск
19:05 9 Июля 2022
фестиваль, музыкант, музыка, в красноярском крае, концерт
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Одним из специальных гостей фестиваля «МИР Сибири» стал участник фолк-группы «Иван Купала», а также мультиинструменталист Роман Ломов. В дни фестиваля музыкант проведет не только инструментально-концертное шоу, но и научит гостей играть на калюке, которой называют народной обертоновой флейтой. Роман Ломов дал небольшое интервью и немного рассказал о флешмобе, который пройдет в рамках фестиваля «МИР Сибири».

- Из-за ограничений по времени на выступлении будут звучать 20, а не 30 инструментов. В мероприятии смогут участвовать люди, которые попробуют сыграть на народных инструментах и поймут, что это не трудно.

 — Существует ли интерес к таким инструментам в настоящее время?

- Конечно, интерес по-прежнему есть, однако трудно сказать, насколько он велик. Являясь создателем музея народных инструментов, который отметил 10-летний юбилей, я вижу, что люди приходят по несколько раз, приводя с собой родственников и друзей. Перед началом экскурсии я всегда задаю один и тот же вопрос: «Сколько вы знаете русских народных инструментов?». В лучшем случае сразу назовут 5-7. В конце экскурсии я еще раз задаю данный вопрос, на который посетители музея уже могут назвать от 30 до 40 инструментов.

— Расскажите о флешмобе, который состоится в заключительный день фестиваля?

— Вместе с мастерами «Таёжно-музыкальной АртЕли» возникла задумка сделать глобальный флешмоб игры на обертоновых флейтах – калюках. Флейту достаточно просто освоит и люди, которые взяли ее впервые в руки, в рамках мастер-класса уже научились звучать практически так, как на концерте. Идея флешмоба заключается в том, чтобы гости фестиваля, которые ранее не играли на народных духовых инструментах, за пару занятий стали «дипломированными калюкерами».

Мультиинструменталист Роман Ломов рассказал о флешмобе «Барыня» на «МИРе Сибири»

— Для флешмоба вы выбрали наигрыш «Барыня», что это за мелодия и почему именно она?

— Барыня – это наш русский генетический код. В разных вариациях барыня бытует практически везде. Она может различаться, но эта несложная последовательность из 2-3 аккордов, гармонично ложится на слух, и благодаря этой податливости мы можем сделать флешмоб.

Добавим, что мастер-класс игры на калюках и обучение наигрыша «Барыня» состоится 9 июля в 18:30 на Обрядовой поляне. 10 июля в 19:30 стартует флешмоб «Барыня», который тоже пройдет на Обрядовой поляне.

Общество / НОВОСТИ
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