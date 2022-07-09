Группа «Отава Ё» пообещала устроить «нереальный отжиг» на фестивале «МИР Сибири»

Лидер популярной российской фолк-группы «Отава Ё» Алексей Белкин обратился к гостям фестиваля «МИР Сибири».

«Дорогие гости фестиваля, я очень бы хотел увидеть вас сегодня ночью на нашем концерте. Мы подготовили для вас то, что на «МИРе Сибири» еще не было. Как говорят в Санкт-Петербурге: «Это будет «нереальный отжиг», - заявил музыкант.

Также Алексей Белкин отметил, что «МИР Сибири» является одним из лучших этнических фестивалей в России. Добавим, что выступление группы «Отава Ё» пройдет на главной сцене в ночь с субботы на воскресенье с 00:20 до 01:10.

Фото: © vk.com/mirsibiri