10 июля
Красноярск
погода +27 °C
61.27
 
€ 62.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Группа «Отава Ё» пообещала устроить «нереальный отжиг» на фестивале «МИР Сибири»

Главная Общество
Красноярск
17:25 9 Июля 2022
фестиваль, музыка, концерт, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

Лидер популярной российской фолк-группы «Отава Ё» Алексей Белкин обратился к гостям фестиваля «МИР Сибири».

«Дорогие гости фестиваля, я очень бы хотел увидеть вас сегодня ночью на нашем концерте. Мы подготовили для вас то, что на «МИРе Сибири» еще не было. Как говорят в Санкт-Петербурге: «Это будет «нереальный отжиг», - заявил музыкант.

Также Алексей Белкин отметил, что «МИР Сибири» является одним из лучших этнических фестивалей в России. Добавим, что выступление группы «Отава Ё» пройдет на главной сцене в ночь с субботы на воскресенье с 00:20 до 01:10.  

Фото: © vk.com/mirsibiri

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мультиинструменталист Роман Ломов рассказал о флешмобе «Барыня» на «МИРе Сибири»

Мультиинструменталист Роман Ломов рассказал о флешмобе «Барыня» на «МИРе Сибири»

9 Июля 2022 г.
Флешмоб состоится 10 июля
Новости Красноярска: Почетному гражданину Красноярска Хазрету Совмену присвоен орден «За заслуги перед Отечеством»

Почетному гражданину Красноярска Хазрету Совмену присвоен орден «За заслуги перед Отечеством»

9 Июля 2022 г.
Хазрет Совмен получил орден IV степени
Новости Красноярска: Архитектурная подсветка на Красноярской ГЭС будет работать по выходным до 29 августа

Архитектурная подсветка на Красноярской ГЭС будет работать по выходным до 29 августа

9 Июля 2022 г.
Наслаждаться огнями подсветки можно будет в течение нескольких часов
Новости Красноярска: 36 человек эвакуировались после возгорания в 2-этажном жилом доме в Лесосибирске

36 человек эвакуировались после возгорания в 2-этажном жилом доме в Лесосибирске

9 Июля 2022 г.
Еще одного спасли пожарные
Новости Красноярска: Хедлайнер «МИРа Сибири» Тима Дорофеев рассказал о творческом тандеме с Сергеем Старостиным и дал советы молодым музыкантам

Хедлайнер «МИРа Сибири» Тима Дорофеев рассказал о творческом тандеме с Сергеем Старостиным и дал советы молодым музыкантам

9 Июля 2022 г.
Гостей фестиваля ждет еще два дня музыки
Новости Красноярска: Что делать во время затопления квартиры водой рассказал юрист из Красноярска

Что делать во время затопления квартиры водой рассказал юрист из Красноярска

9 Июля 2022 г.
Юрист перечислил порядок действий
Новости компаний
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске привлекли к ответственности маму найденного 7-летнего мальчика

В Красноярске привлекли к ответственности маму найденного 7-летнего мальчика

4 Июля 2022 г.
На женщину составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ
Новости Красноярска: Новосибирский ученый Колкер умер после ареста по делу о госизмене

Новосибирский ученый Колкер умер после ареста по делу о госизмене

4 Июля 2022 г.
У мужчины была диагностирована четвёртая стадия рака
Новости Красноярска: В Красноярске мост на Перенсона полностью закроют для проезда автомобилей до 30 сентября

В Красноярске мост на Перенсона полностью закроют для проезда автомобилей до 30 сентября

8 Июля 2022 г.
Проезд по мосту закроют уже сегодня ночью
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru